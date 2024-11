Antimafia: Delmastro (Fdi), ‘no lezioni da chi ha frantumato credibilità istituzioni’

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Con invidiabile e insuperabile faccia di bronzo, il M5S vaneggia di una presunta compromessa credibilità dell’Antimafia per via della Presidente Colosimo. C’è un limite alla spudoratezza! L’aggressione alla presidente Colosimo matura per nascondere il terremoto politico che sta investendo Cafiero De Raho e Scarpinato”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

“Il primo, nella sua veste di procuratore antimafia – prosegue Delmastro -, dormiva il sonno degli (in)giusti mentre la sua struttura dossierava tutto il centro destra. Il secondo, secondo quanto riportato da autorevoli fonti stampa e per sua stessa ammissione, bisbiglia con terza persona, indagata di favoreggiamento alla mafia, prima della sua audizione in antimafia. Questo frantuma la credibilità delle istituzioni e bene fa Chiara Colosimo a pretendere che la commissione antimafia non venga sfiorata da queste ombre. Il resto è fango in cui qualcuno è campione (penta)stellato”.