Antimafia: Foti, ‘ignobile attacco a presidente Colosimo’

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Stupisce ma non troppo l’ignobile attacco mosso, ancora una volta, alla presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, a cui va la mia solidarietà. Accanirsi contro di lei per un foto con Ciavardini, che risale ad anni fa, appare oltremodo strumentale. Le bassezze dei grillini però non ci stupiscono più. Non contenti della proposta di modifica avanzata dalla collega Colosimo, che giustamente prevede che i commissari si debbano astenere sia dai lavori sia dalla consultazione degli atti nel caso di indagini che li riguardano, le cinque stelle cadenti hanno deciso di usare il più becero modo di fare politica”. Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Non è accettabile che Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, rispettivamente nel filone di inchiesta sull’indagine di Perugia per presunti accessi abusivi alle banche dati e nell’approfondimento sulla strage di via D’Amelio, continuino a partecipare ai lavori della commissione. Noi lezioni da Conte e pseudo grillini vari non ne accettiamo, soprattuto quando si tenta di coinvolgere il presidente della Repubblica Mattarella in una squallida diatriba, architettata ad hoc per colpire Colosimo. La commissione Antimafia segue solo un faro d’azione, che evidentemente molti disconoscono: la ricerca della verità, della giustizia e della lotta alla mafia”, conclude Foti.