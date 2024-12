Antimafia: Verini (Pd), ‘da domani al lavoro Comitato contro criminalità curve stadi’

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Ho accettato con disponibilità la nomina a coordinatore del Comitato che, in seno alla Commissione parlamentare Antimafia, approfondirà il tema delle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive, nelle curve degli stadi, dei rapporti di questi mondi, delle società, con la criminalità organizzata e delle pressioni di questa”. Lo dice il capogruppo Pd in Antimafia Walter Verini.

“D’intesa con la Presidente Colosimo ( che aveva accolto con favore la nostra proposta di istituzione del Comitato, poi approvata all’unanimità ) ho convocato il Comitato stesso per domani mattina, mercoledì, alle 8.30. La seduta di insediamento servirà a tracciare e concordare un piano di lavoro, di audizioni, di accensioni di fari, di approfondimento”, prosegue Verini.

“È nostra intenzione audire innanzitutto i vertici dello sport italiano, delle Federazioni sportive, delle stesse società calcistiche. E naturalmente gli uffici giudiziari che contrastano il fenomeno, a partire dalla Procura nazionale Antimafia, da diverse Procure in tutto il territorio nazionale – titolari di diverse inchieste – ai vertici delle forze dell’ordine e della sicurezza”, dice ancora il senatore del Pd.

(Adnkronos) – “Comprendendo anche giornalisti e scrittori autori di inchieste sul campo, che hanno contribuito a squarciare veli di connessioni e penetrazioni criminali di vario genere nel mondo del calcio e negli ambienti ultras. L’obiettivo del Comitato è quello di offrire alla Commissione e al Parlamento – nel giro di alcuni mesi di lavoro – proposte e materiali, anche normativi, per prevenire e contrastare queste situazioni estremamente pericolose per lo sport e per la convivenza civile”, conclude Verini.