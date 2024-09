Antisemitismo: Bergamini, ‘tutti partiti contrastino grumi eversivi’

21 Settembre 2024

Roma, 21 set. (Adnkronos) – È molto grave la sfida alle istituzioni che sta arrivando dalla manifestazione Pro-Palestina in corso a Roma. Gli organizzatori hanno annunciato che qualunque sarà la decisione delle autorità, il 5 ottobre sfileranno per commemorare, schierati ideologicamente dalla parte dei terroristi, l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. È molto grave la lista di proscrizione del cosiddetto ‘Nuovo partito comunista italiano’, che indica ‘agenti sionisti’ rendendoli potenziali bersagli di odio. Non c’è nessuna libertà di espressione e di mobilitazione in tutto questo. Intorno alla crisi Medio Orientale si stanno formando grumi eversivi che tutto il quadro politico, nessun partito escluso, deve contrastare”. Lo dice Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito azzurro, a margine dell’evento Summit for the Future in corso all’Onu a New York.