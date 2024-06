Antitrust: Di Risio, ‘decisione incredibile, ma siamo solidi e continuiamo a correre’**

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – La sanzione dell’Antitrust contro DR Automobiles e’ “incredibile!”. Non nasconde la sua contrarietà Massimo Di Risio fondatore del gruppo molisano, in risposta alla decisione dell’Autorità. “Contestiamo in toto il provvedimento dell’AGCM che ci accingiamo ad impugnare, fiduciosi di un totale ribaltamento” aggiunge. Ma Di Risio – forte dell’andamento di questi anni – sottolinea come “l’azienda è solida ed in grado di sostenere anche una eventuale, quanto improbabile, conferma della sanzione”. “Continuiamo a correre, così come siamo abituati a fare” conclude.