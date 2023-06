Antitrust: Gasparri, ‘bene Rustichelli, vigilare contro abuso potere colossi’

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Grande apprezzamento per la relazione del presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli che è stata illustrata in Senato. Sui punti che mi ero permesso di sottolineare nel mio intervento di saluto, a nome di Palazzo Madama, il presidente Rustichelli ha ricordato le importanti iniziative dell’Autorità per la Concorrenza. Parlando della sanzione decisa nei confronti di Amazon, dell’azione svolta nei confronti di Google, Apple e Meta. Bisogna vigilare contro l’abuso del potere di mercato di alcuni colossi, ha detto in sostanza Rustichelli. Ci sono poi le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, che nelle mani di questi ‘over the top’ possono condizionare il corso della democrazia e la stessa libertà delle persone. C’è necessità di armonizzazione fiscale e di porre fine alla immunità fiscale di Amazon e compagnia”. Così il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi).

“Le parole di Rustichelli – prosegue – sono state molto chiare e vanno sottolineate e rese note. C’è da augurarsi che anche le autorità europee escano dal letargo e applichino la global minimum tax. Che non può rimanere alla irrisoria percentuale del 15%, mentre famiglie, imprese, artigiani e professionisti vengono vessati da un prelievo fiscale che può raggiungere e superare anche il 40 e il 50% dei redditi. Grazie a Rustichelli per aver ricordato anche le prepotenze di Meta nei confronti della Siae. Basta con il saccheggio digitale. Basta con la prepotenza dei giganti della rete. Apple, Amazon, Google, Facebook, Meta ed altri stanno condizionando troppo la vita del pianeta. La tecnologia deve essere un vantaggio per i cittadini, non la premessa per un abuso sui mercati di potenti sottratti a qualsiasi sovranità. E dispiace che la Giustizia amministrativa italiana abbia sospeso la sacrosanta multa di 1,1 miliardi di euro che l’Antitrust ha deciso per Amazon”.