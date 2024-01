Anziani: bozza dlgs, si punta anche su pet therapy, agevolazioni per cibo e veterinario**

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Incentivare l’attività fisica nella popolazione anziana, ma puntare anche sulla pet therapy. E’ quanto prevede la bozza del cosiddetto ‘dlgs anziani’ sul tavolo del Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi. All’articolo 13 viene infatti previsto che “le regioni, per il triennio 2024-2026, promuovono la realizzazione di progetti che prevedano la corresponsione di agevolazioni per le spese medico-veterinarie” o “alimentari, per incentivare l’adozione di cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline da parte delle persone anziane con un nucleo familiare composto da una sola persona e in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 16.215”.