Anziani, Elefanti (Gemelli): “Con Spazio Blu prime risposte a esigenze espresse da terza età”

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Il Policlinico Gemelli dispone di consolidate competenze cliniche e scientifiche verso l’utenza della terza età”. Lo dichiara Marco Elefanti, Direttore generale di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, durante la presentazione del progetto “Spazio Blu” per il senior housing, presso la sede di Cdp a Roma. “Il progetto di senior housing “Spazio Blu” promosso a livello interistituzionale dalle autorevoli istituzioni coinvolte ci vede, pertanto, parte proattiva sia in modo diretto che tramite la società Gemelli a Casa nelle azioni di sostegno a questa innovativa iniziativa. Il nostro impegno sarà rivolto affinché il progetto decolli nel modo più efficace per dare risposte alle molteplici esigenze espresse dalla popolazione della terza età”.