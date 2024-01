Anziani: Montaruli, ‘Governo rispetta memoria e valori Nazione’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Nuovo risultato per il Governo Meloni. Con l’approvazione di oggi in Cdm del decreto legislativo, che stanzia più di un miliardo per gli anziani, verrà garantito un sostegno concreto a 14 milioni di persone. Diverse le misure messe in campo per le nostre colonne della società: accesso ai servizi socio-sanitari, per migliorare la qualità della vita degli stessi e delle persone che li hanno in cura, e attenzione particolare a coloro che rientrano in una fascia di reddito bassa o che non sono autosufficienti. Con questo decreto il governo dimostra di avere a cuore la memoria e i valori della Nazione con la tutela della sua fascia più fragile”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.