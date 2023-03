Anziani: Russo (Fdi), ‘patto con terza età altro impegno mantenuto’

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Grazie al governo Meloni gli anziani tornano protagonisti e al centro della nostra società. Infatti, il patto per la terza Età, approvato in tempi rapidi dal Parlamento, crea le condizioni per avviare una riforma strutturale delle politiche in favore degli anziani, superando i fenomeni di marginalizzazione e di solitudine di cui troppo spesso siamo testimoni. Lo avevamo detto che in campagna elettorale che ci saremmo impegnati per assicurare ad ognuno il diritto a una vecchiaia serena, ed oggi possiamo dire di avere mantenuto un altro impegno programmatico”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della Commissione Lavoro e Sanità.