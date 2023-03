Anziani: Zullo (Fdi), ‘mai più solitudine, approvazione è passo storico’

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Mai più marginalizzazione e solitudine degli anziani. È questo l’obiettivo che si pone il disegno di legge delega sul Patto per la Terza Età, approvato in via definitiva in Parlamento. Si tratta di un passo importante, storico, che segna l’attenzione che il governo Meloni rivolge agli anziani: memoria storica, nonché bagaglio di saggezza, affetti e welfare familiare. Come ha detto il nostro presidente del Consiglio, prendersi cura di loro significa avere cura di tutti noi”. Così il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Sanità.