Anzio: attivista antimafia Tirrito respinge accuse, ‘sono innocente’**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – ‘’Sono innocente, se fossi stata ascoltata prima avrei chiarito tutte le contestazioni, senza arrivare a questo punto, non sono stata neanche sentita durante le indagini’’. E’ quanto ha detto nell’interrogatorio di garanzia Maricetta Tirrito, paladina antimafia finita in carcere nell’ambito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Velletri. Per lei e per altri quattro indagati, le accuse, a vario titolo e a seconda della posizione, sono omicidio aggravato con dolo eventuale, circonvenzione d’incapace, esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico e materiale. In particolare, secondo l’accusa, la donna nei confronti della quale è stato disposto anche un sequestro preventivo di circa 385 mila euro sarebbe stata promotrice ed organizzatrice di un collaudato sistema di spoliazione ed appropriazione del patrimonio, economico ed immobiliare, di anziani affetti da gravi patologie psico fisiche.

Tirrito oggi davanti al giudice si è avvalsa della facoltà di non rispondere e ha reso dichiarazioni spontanee. ”In merito all’accusa di omicidio aggravato, abbiamo evidenziato l’assenza dei gravi indizi colpevolezza e il giudice ha accolto la revoca della misura per questo reato’’ afferma all’Adnkronos il difensore, l’avvocato Emanuele Fierimonte. ‘’Si tratta dell’accusa più grave quindi sono fiducioso in un ribaltamento della situazione’’. E sottolinea: ‘’L’avviso di conclusione indagini è stato consegnato prima dell’interrogatorio di garanzia, pertanto non esiste più l’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento delle prove’’.