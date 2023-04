Appalti: Conte, ‘scarsa trasparenza, opacità favorisce malaffare’

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Sul codice degli appalti ci sono delle criticità serie perchè i bandi non sono previsti fino a 5 milioni, c’è scarsa trasparenza, subappalti a cascata che rischiano di non assicurare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, per non parlare dei conflitti di interesse che ormai si addensano grandi come una montagna all’interno del lavoro. Sono venuto a parlare e a portare solidarietà anche rispetto alla necessità di attuare il Pnrr, di superare questi ritardi, recuperarli, e di non sprecare un euro”. Così Giuseppe Conte a margine della manifestazione dell’edilizia a Roma.

Per il leader M5S, “il problema più serio è quello della trasparenza: non si possono assegnare lavori fino a 5 milioni senza avvisi e senza bandi, addirittura anche Confindustria si lamenta perché si sta ledendo il principio della concorrenza e della libera competizione tra le imprese. E questo è uno dei più importanti interventi che dobbiamo fare. E poi noi siamo sempre per rafforzare i presidi di legalità. Se aboliamo la trasparenza e rendiamo tutto opaco favoriamo il malaffare. Per il governo bisogna dare fiducia alle imprese? Quali, quelle amiche? Non bisogna dare fiducia all’impresa amica, bisogna dare fiducia a tutto il sistema delle imprese”.