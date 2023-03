Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Il nuovo Codice Appalti abolisce le gare per il 98 per cento dei lavori. Non più progettazione di qualità, ma delega alle imprese e subappalto. Nessuno più felice di corruttori e criminalità. Con le regole attuali crescono da 6 anni bandi e lavori. Con le nuove cresceranno illegalità e costi”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Graziano Delrio.