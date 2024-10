Appalti: inchiesta su consulenze EY, pm sentono dirigenti Regione Lombardia

16 Ottobre 2024

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Dirigenti, presidente e componenti delle Commissioni aggiudicatrici delle gare vinte da Ernst & Young e i Rup (responsabile unico progetto) della Regione Lombardia vengono sentiti come testimoni dai pm della procura Europea, Giordano Baggio e Sergio Spadaro, titolari dell’indagine per turbativa d’asta che ieri ha visto il Nucleo della polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano impegnato in perquisizioni e acquisizioni su presunti appalti ‘pilotati’. Gli accertamenti riguardano 12 gare per un totale di 10 milioni indette dalla Regione, parte offesa, tra il 2019 e il 2023 e finanziate con fondi Ue.