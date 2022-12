Appalti: Mantovano, ‘riforma in concordanza con Consiglio Stato, non è in conflitto con Anac’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Sulla riforma del codice degli appalti “posso attestare che ci sia stata la necessaria e assoluta concordanza di intenti” con i componenti del Consiglio di Stato: “io tutti questi conflitti non li ho visti, così come non li vedo con Anac, se poi” l’Autorità vuole “inviare delle osservazioni, “saremo liete di leggerne le loro considerazioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della conferenza stampa con il vicepremier, Matteo Salvini.

L’Anac “ha un ruolo all’interno del codice appalti coerente con la sua funzione, erano previste delle prerogative che poi sono state eliminate nel testo varato dal Cdm”. Ma “questa non è l’ultima parola”, ha aggiunto Mantovano chiarendo che, durante l’iter parlamentare, “tutti quelli che hanno titolo di formulare proposte migliorative” potranno avanzarle.