Appalti: Mazzetti (Fi), ‘con nuovo codice semplificato rapporto con pubblico’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Quella del diritto d’impresa è una materia articolata ma fondamentale per lo sviluppo economico del Paese e spero che vi si possa intervenire con migliorie utili, seguendo le indicazioni degli operatori e degli esperti, perché il governo di centrodestra ascolta sempre, ma nell’ottica di una liberalizzazione, come indica da sempre Forza Italia”. Così Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, che domani interverrà all’evento “La governance della crisi d’impresa tra poteri pubblici e tutela giurisdizionale”.

“Il mio intervento – prosegue Mazzetti – si concentrerà sul nuovo codice degli appalti, che è un codice per fare, entrato in vigore il 1° luglio. Abbiamo semplificato e normalizzato il rapporto tra le imprese e il pubblico, rapporto spesso problematico, cercando di mettere insieme gli obiettivi del pubblico con quelli delle imprese grazie ai principi della fiducia, dell’apertura al mercato, del garantismo e in generale del risultato. C’è poi la grande sfida della digitalizzazione che partirà negli appalti dal 1° gennaio 2024”. “Sicuramente uno degli aspetti critici che dobbiamo valutare è quello della crisi d’impresa: la legislazione deve poter evolvere, tenendo conto dei fattori nazionale ed esterni, legati alla situazione geopolitica e alla globalizzazione, senza dimenticare caro materie prime e caro energia. Per questo è fondamentale partire dall’ascolto e dalla condivisione per meglio legiferare”, conclude Mazzetti.