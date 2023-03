Appalti: Mirabelli, ‘nuovo codice ci preoccupa’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Un codice degli appalti che consente di affidare senza bandi e senza gare oltre il 90% degli appalti pubblici preoccupa e spaventa. Sii lascia una discrezionalità totale per gli appalti fino a 150.000 euro, circa il 60% secondo Anac, che vengono assegnati direttamente senza alcun obbligo di comparazione dei preventivi o altro”. Così su Facebook il senatore del Pd, Franco Mirabelli.

“Non serve né il bando né la gara per gli affidamenti sotto i 5 milioni dove con la procedura negoziata l’unico obbligo è invitare tra le 5 e le 10 aziende. A ciò si aggiunge la liberalizzazione dei subappalti strumento che spesso, in passato, è stato usato dalla criminalità organizzata per lavorare. Di fronte agli allarmi lanciati solo pochi giorni fa, riguardo i rischi di aggressione dei fondi Pnrr da parte delle mafie, la risposta del governo è davvero preoccupante. Il tutto in nome di una generica ‘velocizzazione’ delle opere che solo la qualificazione delle centrali appaltanti può garantire”.