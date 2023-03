Appalti: Mirabelli (Pd), ‘inaccettabile attacco Lega ad Anac’

Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Inaccettabile l’attacco della Lega al Presidente dell’Anac che ha espresso un’opinione dal suo importante osservatorio su una materia che rientra nelle sue competenze. Tra l’altro Busia non fa altro che registrare un dato di fatto che non può essere nascosto. Senza bandi e gare per il 90% degli appalti diminuirà la trasparenza e aumenteranno i rischi di infiltrazioni e la velocità ottenuta così penalizzerà la stessa qualità”. Lo dice il senatore del Pd Franco Mirabelli, componente della Commissione Giustizia.

“La strada giusta per fare in fretta e bene, tutelando gli amministratori – conclude Mirabelli – è quella della riduzione e qualificazione delle centrali appaltanti”.