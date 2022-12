Appalti, Monti (AdsP): ‘Burocrazia un tumore, giusta la direzione presa’

Dicembre 21, 2022

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le modifiche al Codice degli appalti questo governo ha davanti a sé un lavoro immane, c’è veramente necessità di un cambiamento. In questo Paese abbiamo un grande tumore che è la burocrazia. La modifica di parte di codice degli appalti è un primo segnale importante”. Lo ha detto Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, a margine della Convention “Noi, il Mediterraneo… 12 mesi all’anno”, a Palermo. “Mi sembra che la direzione presa sia quella giusta – aggiunge Monti – C’è anche un problema di tempi nel rilascio delle autorizzazioni ambientali, perché fin quando il termine per una autorizzazione ambientale non sarà perentorio ma rimarrà ordinatorio noi passeremo anni nelle commissioni Via-Vas. Questo vale sia per le Regioni ma anche per il ministero dell’Ambiente. Penso che oggi invece ci sia la necessità per le infrastrutture strategiche di ottenere il via libera ambientale entro i 45 giorni”.