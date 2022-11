Novembre 28, 2022

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – “Entro Sant’Ambrogio dovrò portare il nuovo codice degli Appalti al consiglio dei ministri”. Lo annuncia Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel suo intervento a Lombardia 2030 in corso a Milano. “Se non si tagliano procedure e burocrazia non si va da nessuna parte”, aggiunge. (segue)