Appalti: Serracchiani, ‘da governo scelte pericolose’

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Le scelte del governo con il nuovo codice degli appalti sono molto pericolose per i lavoratori, per un’economia trasparente, per la corretta concorrenza tra le imprese e la qualità delle opere”. Così Debora Serracchiani, deputata Pd.

“La destra, anche su questo terreno, ha in mente di riportare indietro le lancette dell’orologio. L’innalzamento dell’affidamento di lavori senza gare o la possibilità di subappalti all’infinito rappresentano una strada aperta a corruzione, criminalità organizzata e mettono a grave rischio dignità e sicurezza dei posti di lavoro. Per questo oggi il Pd è nelle piazze dove i sindacati edili manifestano. Con le nostre proposte contrasteremo queste scelte in Parlamento “.