Appalti: Zambito (Pd), ‘rischio vadano ad amici ed elettori, aumenta corruzione’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Non serve un grande esperto per comprendere quali saranno le conseguenze con la modifica del codice degli appalti voluta dal centrodestra: consentendo l’affidamento diretto negli appalti fino a 150 mila euro e di evitare la gara fino a 5,3 milioni di euro, si dà totalmente mano libera agli amministratori locali. Ed è normale che saranno tentati di affidare i lavori ai propri ‘amici’ e a chi li ha sostenuti in campagna elettorale nella migliore delle ipotesi, oppure si osserverà l’aumento dei fenomeni corruttivi nella peggiore”. Lo scrive sui social la senatrice del Partito Democratico, Ylenia Zambito.

“Del resto sembra una decisione che fa il paio con quella presa durante l’approvazione della legge finanziaria di non fare un battaglia vera contro l’evasione fiscale. È incredibile come questa destra non riesca a vedere l’ovvio. Faremo una battaglia enorme in Parlamento e nel Paese”, conclude la senatrice.