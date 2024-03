Apple: consente agli utenti Ue di scaricare app direttamente dal sito web

Marzo 13, 2024

San Jose, 13 mar. (Adnkronos/Dpa) – A seguito delle pressioni delle Autorità di regolamentazione dell’Ue, Apple ha annunciato che gli utenti iPhone nell’Unione Europea potranno ora scaricare le app direttamente dai siti Web degli sviluppatori, invece di dover passare attraverso l’App Store. L’operazione appena annunciata, nota anche come sideloading, è conforme allo storico Digital Markets Act o Dma dell’Ue, introdotto per regolamentare i giganti della tecnologia e fornire condizioni di parità per i rivali più piccoli.

“La distribuzione di app direttamente da un sito Web richiede responsabilità e supervisione dell’esperienza dell’utente, inclusa la capacità di gestire app e fornire assistenza clienti e rimborsi”, ha affermato Apple in una pagina di supporto. “Apple autorizzerà gli sviluppatori dopo aver soddisfatto criteri specifici e essersi impegnati a rispettare requisiti continui che aiutano a proteggere gli utenti.”

Il sideloading, che entrerà in vigore a partire da questa primavera, è stato spesso contrastato da Apple citando i rischi per la sicurezza in quanto l’azienda non sarebbe in grado di fornire assistenza ai clienti in caso di rimborsi o di violazione della privacy. Il produttore di smartphone ha anche affermato che, per poter beneficiare della distribuzione sul web, le aziende dovranno soddisfare criteri tra cui avere “un’app che abbia avuto più di un milione di prime installazioni annuali su Ios nell’Ue e nell’anno solare precedente”.

Inoltre, Apple ha insistito per una commissione sulla tecnologia core di 0,50 euro (0,55 dollari) “per ogni prima installazione annuale superiore a un milione negli ultimi 12 mesi”.

Il produttore di iPhone finora ha apportato molte modifiche, tra cui l’autorizzazione ad app store di terze parti in Europa e il ripristino dell’account sviluppatore di Epic Games, per evitare le sanzioni dell’Ue.