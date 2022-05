Apple: Ue, abusa di posizione dominante con ApplePay**

Maggio 2, 2022

Strasburgo, 2 mag. (AdnKronos) – – Per la Commissione Europea Apple ha abusato della propria posizione dominante nei portafogli mobili sui terminali che usano iOS, il sistema operativo della casa di Cupertino. Per l’esecutivo Ue che ha inviato alla casa Usa una comunicazione preliminare, Apple – limitando l’accesso a una tecnologia utilizzata per i pagamenti contactless con apparecchi mobili nei negozi (‘tap and go’) – limita la concorrenza nei portafogli mobili su iOS. Il problema è la decisione di Apple di impedire agli sviluppatori di applicazioni di portafogli mobili di accedere al software e all’hardware sui suoi apparecchi, a beneficio della soluzione proprietaria, ApplePay. La comunicazione degli addebiti non pregiudica l’esito finale dell’indagine.