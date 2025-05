Aree interne: Foti, ‘dal Pd polemiche sterili e infondate’

17 Maggio 2025

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Sul tema delle aree interne l’on. Schlein, e tutto il Pd, mente sapendo di mentire. E dunque strumentalizza un tema fondamentale al quale il governo Meloni sta restituendo sempre più attenzione e centralità”. Lo dice il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti spiegando: “Il Piano Strategico Nazionale (PSNAI), approvato lo scorso 9 aprile 2025 durante la cabina di regia che ha visto il pieno consenso di tutti i rappresentanti istituzionali come la Conferenza delle Regioni, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione Province Italiane e l’Unione Nazionale Comuni Enti Montani, ha proprio l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle aree interne e potenziarne i servizi essenziali”.

“Si tratta di un Piano – spiega Foti – che è stato sottoposto a sei settimane di consultazione pubblica, durante le quali sono pervenute 264 risposte al questionario, con oltre 11.500 sessioni web registrate da 4.000 utenti unici: dati che confermano un interesse ampio e concreto da parte dei cittadini e degli amministratori locali”.

“Grazie a questo Piano, fortemente voluto dal Governo Meloni, il ciclo di programmazione 2021-2027 individua 43 nuove aree interne, concordate con le Regioni, che coinvolgono 764 Comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. A queste si aggiungono 13 aree selezionate autonomamente dalle Regioni, che riceveranno fondi regionali, e le 67 già comprese nella precedente programmazione. In totale, le aree progettuali diventano 124, coprendo 1.904 Comuni e 4.570.731 abitanti”, dice ancora il ministro.

(Adnkronos) – “Questi numeri, da soli, basterebbero a smentire le polemiche sterili e infondate dell’on. Schlein, interessata solo ad alimentare polemiche per sfuggire al confronto sui fatti. Una delle principali novità della programmazione 2021-2027 è il ‘Progetto Speciale Isole Minori’, che coinvolge 35 Comuni insulari, con una popolazione complessiva di oltre 213.000 abitanti”, prosegue.

“Forse è proprio la forza dei dati a spiegare di fronte agli stessi il silenzio del Pd sui risultati del monitoraggio rafforzato sull’attuazione degli accordi di programma quadro delle aree interne della precedente programmazione 2014-2020. Perché l’on. Schlein non parla del fatto che, su circa 1.200 milioni di euro stanziati, solo 745 sono stati effettivamente impegnati e appena 447 spesi? Silenzio imbarazzato o interessati vuoti di memoria? Ribasco invece che il Piano approvato, su proposta del Governo Meloni e con il pieno sostegno di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non abbandona nessun territorio, ma delinea una strategia concreta, articolata ed efficace, fondata su dati solidi e sull’analisi di istituzioni come Istat, Censis e Cnel”, conclude Foti.