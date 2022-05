Arezzo: 22enne aggredita nella notte, indagini Polizia

Maggio 21, 2022

Arezzo, 21 mag. (Adnkronos) – Momenti di paura questa notte per un ragazza aggredita ad Arezzo. Erano le 3.30 quando una 22enne, all’uscita del suo turno di lavoro in un ristorante in via Setteponti, nei pressi di UciCinema, è stata aggredita da tre persone. La giovane ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Donato. Sul posto è intervenuta l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che ha eseguito i primi rilievi sul luogo dell’aggressione.