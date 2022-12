Argentina: onda anomala uccide una donna e ne ferisce 4 durante crociera in Antartide

Dicembre 3, 2022

Buenos Aires, 3 dic. (Adnkronos) – Un passeggero è stato ucciso e quattro sono rimasti feriti quando un’onda anomala ha colpito la nave da crociera sulla quale viaggiavano durante una tempesta in Antartide all’inizio di questa settimana. La Viking Polaris è stata investita dal mare in burrasca la notte di martedì, mentre navigava verso Ushuaia, in Argentina.

La tempesta ha causato un’onda gigante che ha rotto diversi vetri della nave da crociera, i quali, abbattendosi su una donna americana, l’hanno uccisa. Viking Cruises ha confermato in una dichiarazione rilasciata oggi che la nave è stata colpita da una “onda anomala”, un tipo di onda che il National Ocean Service degli Stati Uniti descrive come “superiore al doppio delle onde circostanti”.

La compagnia di crociera ha annullato il prossimo viaggio della Viking Polaris previsto dal 5 al 17 dicembre. La barca è arrivata in Argentina mercoledì e ha subito “danni limitati” a causa dell’incidente, ha dichiarato la compagnia. Il National Ocean Service degli Stati Uniti descrive le onde anomale come “molto imprevedibili” e afferma che spesso provengono inaspettatamente da direzioni diverse dal vento e dalle onde prevalenti”.