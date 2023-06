Armi Colombia: Velardi, ‘strapotere giudici fa più rumore quando colpisce sinistra’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “La verità è che lo strapotere dei giudici in Italia incide su tutti. Quando colpisce esponenti della sinistra fa più rumore, dato che questa parte politica ha difeso i magistrati strombettando. Detto ciò, non si sa ancora niente sulla faccenda”. Claudio Velardi, ex capo dello staff di Massimo D’Alema, in un’intervista al quotidiano L’Identità, commenta la vicenda che vede coinvolto l’ex presidente del Consiglio insieme a Profumo, indagati e perquisiti dalla Digos per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia. “Ognuno – sottolinea – è garantista per sé e giustizialista per gli altri. Non c’è differenza tra colori e schieramenti”.