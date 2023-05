Arrampicata: il Campionato Italiano Assoluto Lead in diretta sull’Italia Team Tv il 28 maggio

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – I migliori atleti italiani di arrampicata sportiva in diretta sull’Italia Team TV. Domenica prossima, 28 maggio, la piattaforma OTT (Over-The-Top Content) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano trasmetterà in diretta i turni decisivi del Campionato Italiano Assoluto, specialità Lead, in programma alla Urban Wall Milano Climbing Factory di Pero. L’appuntamento è alle ore 10 del mattino per le semifinali, mentre le finali cominceranno alle 16. Il Campionato Italiano specialità Lead si aprirà nella mattinata di sabato 27 maggio con le qualifiche femminili e maschili, mentre al pomeriggio è in programma la terza tappa della Coppa Italia 2023, specialità Speed. Domenica il clou, con le fasi finali del Campionato italiano in diretta sulla piattaforma OTT del Coni.