Arriva Elsa, avatar dalle incredibili sembianze umane

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Sowhat ha annunciato il lancio di un format di video-content creati interamente con l’Intelligenza Artificiale. L’agenzia specializzata in digital communication ha pubblicato oggi il primo di una serie di contenuti video realizzati integralmente dall’intelligenza artificiale di Chat Gpt ed i contenuti saranno pubblicati sui canali social del centro commerciale The Wow Side di Fiumicino, co-autore del progetto.

Grazie all’uso delle piattaforme di Intelligenza Artificiale per la prima volta sono stati selezionati, scelti e ideati contenuti informativi attraverso l’uso del chatbot ChatGpt. A contribuire a diffondere il messaggio è Elsa, l’Avatar dalle incredibili sembianze umane attraverso un personaggio che riconosce la punteggiatura, gli spazi e gli accenti, leggendo l’input di testo come farebbe una persona in carne e ossa. Anche il movimento dell’avatar riesce a replicare in modo del tutto naturale espressioni del viso e gestualità dell’essere umano, rendendo la riproduzione del video estremamente realistica.

“L’Intelligenza Artificiale -afferma Gianluca Torrini, co-founder di Sowhat – è diventata mainstream grazie alla facilità di utilizzo e all’immediatezza di Chat Gpt”. Il manager sottolinea che “la qualità del linguaggio naturale raggiunta da questi software lascia spazi enormi di utilizzo in diversi ambiti, ovunque ci sia una relazione fra il brand e il cliente da dover gestire in modo rapido e pratico. Il cuore di Sowhat è orientato da sempre alla sperimentazione e alla realizzazione di progetti innovativi che abbiano l’obiettivo di rafforzare la presenza phygital dei brand con i quali collaboriamo”.