Arte: 1000 Miglia dona otto opere di Sabine Marcelis a Università Brescia

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – L’Università degli Studi di Brescia riceve in comodato d’uso gratuito otto opere dell’artista Sabine Marcelis da 1000 Miglia srl. Le sculture, che celebrano l’industria automobilistica, sono state create scomponendo alcuni elementi fondamentali di un’automobile, evidenziandone il design e l’ingegneria sviluppatisi nel corso degli ultimi 100 anni. Le opere saranno esposte fino al 10 gennaio 2024 nel chiostro della sede di Via San Faustino 74/b, in dialogo con le campate degli archi. L’esposizione sarà accessibile ai visitatori negli orari di apertura degli uffici.

Ideate come interpretazioni scultoree astratte, le opere celebrano sia la funzione del componente che gli sviluppi tecnologici susseguitisi nel corso degli anni. Si illuminano alla luce del sole durante il giorno e sono dotate di una sorgente luminosa incorporata che si attiva la sera. In un’esplorazione continua tra le opportunità della produzione e la materialità in diverse scale, l’artista ha dato vita alle otto sculture realizzate in resina semitrasparente per celebrare la storia e l’importanza socio-culturale che l’automobile presenta da oltre un secolo. Le sculture testimoniano il tratto distintivo dell’artista che consiste in un dinamico gioco visivo fra trasparenza, rifrazione e iridescenza, alla ricerca del bilanciamento perfetto fra minimalismo, funzionalità, longevità ed evocazione emotiva.

“L’esposizione si inserisce perfettamente nel “Progetto Allegria” da me promosso – dichiara Ivana Passamani, delegata del Rettore all’Edilizia universitaria e Campus sostenibile – Il progetto è stato ideato e avviato nel 2018 per la realizzazione di spazi comuni più allegri, accoglienti e confortevoli al fine di favorire il benessere psicofisico e il senso di appartenenza dell’intera comunità universitaria. Le sculture di Sabine Marcelis aggiungono una nuova inedita contaminazione tra spazi universitari e installazioni artistiche. Auspichiamo che la giovane artista Marcelis possa onorarci della sua presenza ad un incontro con i nostri giovani studenti”.

“Sono felice e orgogliosa di essere qui oggi – dichiara Beatrice Saottini, presidente 1000 Miglia srl -. Dopo averle viste adornare Piazza Vittoria in occasione dell’inaugurazione del Villaggio 1000 Miglia, è un piacere per me annunciarvi che le sculture di Sabine Marcelis, donate da 1000 Miglia alla città di Brescia in occasione della sua nomina a Capitale della Cultura, verranno esposte proprio nel chiostro di questa sede dell’Università degli Studi di Brescia fino al 10 gennaio 2024. Non riesco ad immaginare un luogo migliore dell’Università degli Studi di Brescia perché le opere possano essere godute e ammirate da chiunque, in special modo dai giovani”.

“1000 Miglia fra le altre è anche sinonimo di design, innovazione ed eccellenza, tutte componenti incarnate perfettamente dalla figura di Sabine Marcelis – aggiunge Alberto Piantoni, Ceo 1000 Miglia srl –. Fresca di nomina a designer dell’anno da parte sia di Wallpaper Magazine che di Elle Decor, abbiamo scelto di commissionarle, in collaborazione con Confindustria Brescia e Bergamo, un’istallazione artistica da donare a Brescia, che dopo tutto è pur sempre la Città della 1000 Miglia. Ci tenevamo molto a celebrare il sodalizio con la nostra Città nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, e siamo felici di aver portato all’interno dell’Università degli Studi di Brescia le opere di un’artista così importante che, oltre a celebrare l’ingegno umano nel campo automobilistico, con i loro dinamici effetti visivi rappresentano la frontiera moderna del mondo del design”.