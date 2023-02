Articolo 1: Assemblea approva relazione Speranza, ‘a pieno titolo nel Congresso Pd’

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb (Adnkronos) – L’Assemblea di Articolo 1 ha approvato il dispositivo messo ai voti e la relazione del segretario Roberto Speranza. Il documento è stato approvato a maggioranza, su 160 partecipanti (95 in presenza e il resto on line) i no sono stati 11 e gli astenuti 7.

Il documento esprime “un giudizio positivo sia sull’approvazione formale del manifesto per il nuovo Pd, sia sulla decisione assunta, con la piena intesa dei candidati alla segreteria nazionale, di tenere aperta la fase costituente anche dopo le primarie del prossimo 26 febbraio. Si tratta di due fatti politici significativi”.

“Altrettanto importante è che una larga maggioranza di iscritte e iscritti ad Articolo Uno, circa 9000 aderenti, abbiano personalmente sottoscritto l’impegno ad aderire al Nuovo PD nel 2023, manifestando la volontà di partecipare a pieno titolo al Congresso costituente -si legge ancora-. Sulla base di ciò, l’Assemblea nazionale autorizza le iscritte e gli iscritti di Articolo Uno a candidarsi per l’elezione degli organismi dirigenti del Nuovo PD, sia a livello territoriale che a livello nazionale”.

(Adnkronos) – “L’Assemblea nazionale, inoltre, dà mandato al Segretario nazionale di presentare a una successiva riunione di questo organismo una proposta di adeguamento dello Statuto al nuovo status e alla nuova missione di Articolo Uno nella fase politica che si aprirà dopo la Costituente del Nuovo PD”, prosegue ancora il dispositivo approvato in Assemblea.

“L’obiettivo di questo adeguamento sarà anche quello di far sì che la comunità politica di Articolo Uno, nella ridefinizione della sua attività e dei suoi obiettivi, sia pienamente aperta e inclusiva anche per le iscritte e gli iscritti che hanno deciso di non partecipare alla prima fase del Congresso del Nuovo Pd”, conclude.