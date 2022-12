“Artigiano in Fiera è una tradizione unica”

Dicembre 3, 2022

Milano, 3 dic. (Adnkronos) – “Milano dimostra il suo sforzo per continuare ad avere eventi e fiere. Vuole riportare i suoi cittadini ad uscire di casa e stare insieme agli altri oltre a permettere, a tutti quelli che da Milano passano, di avere qualcosa da fare. Questa è ormai diventata una tradizione iniziata nel 1996, ed è apprezzabile l’unicità di Artigiano in Fiera. Esiste da più un quarto di secolo e speriamo vada avanti almeno per un altro quarto”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre 2022, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30.

“È molto apprezzabile il fatto che vengano ospitati operatori e artigiani ucraini – prosegue Sala – Questo unisce il valore dell’Italia con quello dell’internazionalità e della sostenibilità. Essere qui non è solo un dovere, ma anche un grande piacere”.