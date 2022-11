Ascoli Piceno, Fioravanti: “Stabilimento Pfizer importante per il territorio”

Novembre 26, 2022

Ascoli Piceno, 26 nov. (Adnkronos Salute) – “Lo stabilimento di Pfizer qui ad Ascoli è molto importante non solo a livello industriale ma anche sociale. Abbiamo più di 900 persone che lavorano qui e quindi è fondamentale per lo sviluppo di questo territorio”. Lo ha detto Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, a margine dell’inaugurazione dell’esposizione ‘Genealogy. Insieme. Una storia. La mostra’, allestita nello storico Palazzo dei Capitani per celebrare i primi 50 anni del sito produttivo di Pfizer ad Ascoli Piceno.

“Sono molto contento per il rapporto che abbiamo costruito con il Gruppo Pfizer – ha aggiunto Fioravanti – coinvolgendolo anche in un progetto di rilancio culturale in tutti i Comuni della provincia: a febbraio 2023 partirà in tutte le scuole superiori un hackathon perché vogliamo avvicinare il mondo della scuola non solo a livello culturale anche alla ricaduta industriale e sociale che ha questo stabilimento”.