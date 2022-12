Ascolti tv, Fiorello al 16% e in prime time vince ‘Filumena Marturano’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – A oltre 2 settimane dal suo approdo nel primo mattino di Rai2, Fiorello consolida il successo di ‘Viva Rai2’, che ieri ha totalizzato 777.000 spettatori (il record in termini assoluti finora) con il 16% di share, grazie all’inedito mix di satira, infotainment e varietà. Il nuovo show di Rosario ha portato la seconda rete a crescere in quell’orario di quasi 15 punti di share. Senza contare che anche le replica in terza serata su Rai1 continua ad andare molto bene (ieri ha segnato l’8,6% con 260.000 spettatori).

In prime time, ha vinto il film tv ‘Filumena Marturano’ su Rai1, con 3.467.000 spettatori e il 21.5% di share. Al secondo posto ‘Le Streghe’ su Canale 5, con 2.010.000 spettatori e il 12.3% di share. In terza posizione ‘CartaBianca’ su Rai3, con 1.127.000 spettatori e il 7.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Deadpool 2’ su Italia 1 (811.000 spettatori, share 4.8%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (757.000 spettatori, share 5.2%), ‘La Chiave del Natale’ su Tv8 (730.000 spettatori, share 4.1%), ‘Il Gattopardo’ su La7 (497.000 spettatori, share 3.7%), ‘The Net – Gioco di Squadra’ su Rai2 (465.000 spettatori, share 2.7%), ‘Ip Man’ sul Nove (267.000 spettatori, share 1.6%).