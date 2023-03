Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ chiude e vince il prime time

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Il Commissario Ricciardi chiude e vince il prime time. L’ultima puntata della seconda stagione della serie tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, infatti, ha conquistato il prime time con 3.596.000 telespettatori e uno share del 20,9%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Tre sorelle’ che è stato visto da 1.974.000 pari all’11,3% di share. Terzo gradino del podio, in termini di telespettatori, per l’ultima puntata di ‘Belve’ che su Rai2 è stata vista da 1.209.000 telespettatori (share del 7,3%).

Fuori dal podio su Italia1 il programma ‘Le Iene’ ha ottenuto 1.193.000 telespettatori pari al 9,3% di share mentre su La7 ‘DiMartedì’ è stato seguito da 1.089.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,7%. Su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ ha interessato 766.000 telespettatori (share del 5,5%) mentre Su Rai3 ‘#Cartabianca’ ha totalizzato 717.000 telespettatori e il 4,5% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film ‘Joker – Wild Card’, visto da 376.000 telespettatori (share del 2%) e Tv8 con il film ‘Venom’, seguito da 265.000 telespettatori (share dell’1,5%).