Ascolti tv, ‘Luce dei tuoi occhi’ vince serata: ‘Chi l’ha visto?’ secondo

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Con la seconda puntata di ‘Luce dei tuoi occhi 2’, Canale 5 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri mercoledì 19 aprile con 2.668.000 telespettatori e il 16,3% di share. Al secondo posto Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha registrato 1.910.000 telespettatori e l’11,8%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con la serie ‘Rocco Schiavone’ ha totalizzato 1.793.000 telespettatori e il 10,1% di share.

Quarto posto per Rai1 che con il film ‘Wonder’ ha registrato 1.759.000 telespettatori e il 10,3%, mentre Italia 1 con il film ‘Doctor Strange’ ha segnato il 6,9% di share e 1.217.000 telespettatori. Su La7 Atlantide ha raccolto 702.000 telespettatori e il 3,9% e in seconda serata 431.000 con il 5,1%. Su Retequattro ‘Controcorrente’ ha interessato 478.000 telespettatori con il 3,5% di share, mentre Nove con il film ‘Mai stati uniti’ ha ottenuto 388.000 telespettatori e il 2,2%. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con il film ‘Way Down – Rapina alla Banca di Spagna’, visto da 344.000 telespettatori pari al 2% di share.