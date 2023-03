Ascolti tv, ‘Un passo dal cielo’ conquista il prime time

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – ‘Un passo dal cielo’ torna e vince il prime time di ieri sera. Il primo appuntamento della settima stagione della fiction Rai, in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha infatti ottenuto 4.656.000 telespettatori pari al 27,2% di share raggiungendo punte di 5 milioni di appassionati. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Un figlio di nome Erasmus’ che è stato visto da 1.580.000 telespettatori (share del 9,56%). Terzo posto per Italia 1 con il film ‘The Avengers’ seguito da 1.083.000 telespettatori (share del 6,51%).

Fuori dal podio ‘Dritto e Rovescio’ su Retequattro ha registrato 992.000 telespettatori e uno share del 7,02% mentre su Rai3 il programma condotto da Geppi Cucciari ‘Spendida cornice’ è stato visto da 912.000 telespettatori pari a uno share del 4,7%. Su La7 PiazzaPulita è stato seguito da 831.000 telespettatori (5,8%) mentre su Rai2 il film ‘Captain Phillips – Attacco in mare aperto’ ha interessato 679.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,9%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con ‘Bruno Barbieri – 4 Hotel’ seguito da 400.000 telespettatori (share del 2,06%) e Nove con ‘Faking It – Bugie o verità?’ visto da 257.000 telespettatori (share del 2,25%).