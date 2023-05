Ascolti tv, ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ vince il prime time

Maggio 30, 2023

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Vittoria in termini di telespettatori di Rai1 nel prime time di ieri sera con l’ultima puntata della fiction ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ che ha chiuso sfiorando i 3 milioni di telespettatori (2.905.000) ottenendo uno share del 16,1%. Su Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’, trasmesso dalle 21.47 all’1.04, è stata vista invece da 2.446.000 telespettatori pari a uno share del 18,6%. Terzo posto per Italia1 con il film ‘Justice League’ seguito da 1.085.000 telespettatori (share del 6%).

Fuori dal podio su Rai3 ‘Report’ è stato visto da 1.583.000 telespettatori pari all’8,2% di share mentre su Rai2 ‘Ncis Los Angeles’ ha ottenuto 1.038.000 telespettatori (share del 5,1%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha totalizzato 833.000 telespettatori e uno share del 5,8% mentre sempre su Rai2 ‘Blue Bloods’ ne ha interessati 792.000 raggiungendo uno share del 5%. Su Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha intercettato invece 790.000 telespettatori (share del 4,3%). Chiudono gli ascolti del prime time La7 con ‘Yellowstone’, che ha realizzato 326.000 telespettatori (share del 2%), e Tv8 con il film ‘Snitch – L’infiltrato’ seguito da 318.000 telespettatori (share dell’1,8%).