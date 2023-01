Asia Argento e Ambra Angiolini insieme in una nuove serie tv

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Ambra e Asia. Asia e Ambra. Con un post identico sui social Ambra Angiolini e Asia Argento annunciano un progetto che vede insieme. “A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa”, scrivono entrambe sui profili Instagram ufficiali accanto ad una foto che le ritrae sdraiate accanto su un letto. L’hashtag è #inprogress. Il progetto non è annunciato ma – a quanto apprende l’Adnkronos – le due attrici sono protagoniste insieme di una nuova serie televisiva, che potrebbe approdare su Amazon Prime, le cui riprese sarebbero iniziate in questi giorni. Ancora top secret il titolo, la storia e il resto del cast.