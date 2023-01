Assalto Cgil: altre due condanne in abbreviato, 7 anni e due mesi e 5 anni e mezzo

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Altre due condanne per l’assalto alla sede della Cgil di Roma del 9 ottobre 2021: il gup della Capitale ha inflitto, in rito abbreviato, sette anni e due mesi a Claudio Toia, appartenente al gruppo ultras juventino ‘Antichi valori’ e considerato dagli inquirenti vicino al movimento di estrema destra Forza Nuova, e cinque anni e mezzo a Mirko Passerini. Con la sentenza emessa e’ stato anche accolto il patteggiamento a quattro anni e mezzo per Emiliano Esperto. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino con la pm Gianfederica Dito, viene contestata la devastazione e il saccheggio in concorso.

La sentenza arriva a una settimana da altre tre condanne, sempre in abbreviato per gli stessi fatti, dove erano stato condannati a 6 anni Andrea Savaia, genovese di 54 anni, già attivista no green pass, e a 4 anni due romani, il 37enne Maurizio Ciocca e Daniel De Filippis di anni. Lo scorso luglio, per l’assalto alla Cgil, c’erano state ulteriori sei condanne sempre in rito abbreviato, comprese tra i 6 e i 4 anni e mezzo: la condanna più alta in quel caso era stata emessa nei confronti di Fabio Corradetti, figlio della compagna di Giuliano Castellino, ex leader romano di Forza Nuova e per Massimiliano Ursino, leader palermitano di Forza Nuova. Intanto davanti al tribunale ordinario prosegue il processo in rito ordinario che vede imputati tra gli altri Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica: questi, oltre a devastazione aggravata in concorso e resistenza, sono accusati anche di istigazione a delinquere.