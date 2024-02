Assange: Boldrini, ‘estradizione sarebbe colpo a libertà informazione’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “In queste ore l’Alta Corte britannica sta decidendo se estradare o no Julian Assange negli Usa dove rischia una condanna a 175 anni di prigione per spionaggio. Praticamente una condanna a morte per aver rivelato al mondo, con Wikileaks, crimini di guerra, gli orrori di Guantánamo, i morti civili in Afghanistan e in Iraq: atrocità commesse nel nome della sicurezza e della democrazia da esportare. Le sue rivelazioni sono state pubblicate dalle principali testate del mondo divenendo patrimonio di tutti: l’uso politico che alcuni possono aver fatto di quelle informazioni non ne sminuisce l’importanza. Estradarlo negli Usa, oggi, sarebbe un errore e un colpo alla libertà di informazione. Un pilastro per le democrazie e anche per la Costituzione statunitense che ha fatto di questo principio un valore non negoziabile”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo.