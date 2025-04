Assassino studentessa arrestato dall’ex Ros che catturò Messina Denaro

1 Aprile 2025

Messina, 1 apr. (Adnkronos) – Il colonnello Lucio Arcidiacono, Comandante provinciale dei Carabinieri di Messina, che ha arrestato, dopo poche ore dall’omicidio, il presunto assassino della studentessa 22enne Sara Campanella, è l’ex comandante del Ros che nel gennaio 2023 catturò il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Arcidiacono proviene, infatti, dal Raggruppamento Operativo Speciale che lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. L’Ufficiale ha rivestito diversi incarichi a Napoli, Catania, Palermo e Roma. E adesso guida i Carabinieri di Messina. Fin dal suo insediamento nella città dello Stretto, il colonnello Arcidiacono ha sottolineato la grande attenzione che l’Arma rivolge ai bisogni della collettività, dicendosi pronto a conoscere ancor di più un territorio complesso come quello di Messina e della sua vasta provincia. Il colonnello arriva in riva allo Stretto dopo una lunga carriera iniziata frequentando il 175esimo corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma. Poi l’incarico di Comandante di Plotone del 1° Battaglione “Piemonte” di Moncalieri. Per lui anche la guida del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona e Alassio in Liguria. Oggi Messina.