Assessore Lucente: “Iniziativa per Diabolik dimostra l’impegno della Regione Lombardia nel rendere le stazioni più vive”

22 Marzo 2024

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – “Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nel rendere le stazioni sempre più vive, dinamiche e non unicamente luoghi di passaggio, dove affrettarsi per prendere un treno. Prima l’installazione dei totem Openstage, colonnine che permettono a giovani musicisti di esibirsi con l’utilizzo di una semplice app; ora, ecco la realizzazione di una mostra dedicata a Diabolik, con statue, pannelli e oggetti all’interno della stazione. Un percorso che declina l’aggregazione e la condivisione come elementi virtuosi per avvicinare i cittadini al sistema della mobilità in maniera differente e coinvolgente. Il treno per Regione Lombardia e FerrovieNord non è un mero mezzo di trasporto, ma assume un valore culturale e ludico. A dimostrazione che il trasporto pubblico locale fa parte della nostra quotidianità e va vissuto anche e soprattutto in maniera positiva”. Lo ha detto l’assessore regionale Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) presente all’iniziativa di Ferrovie Nord che celebra il mito di Diabolik con una mostra alla stazione Cadorna di Milano e con la pubblicazione di un fumetto speciale che vede il celebre personaggio, creato nel 1962 dall’editrice Angela Giussani, protagonista di una storia ambientata proprio nel famoso snodo ferroviario del capoluogo lombardo.