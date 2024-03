Assessore Terzi: “La nascita di Diabolik è legata a filo doppio alla storia di Ferrovie Nord”

22 Marzo 2024

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – “Queste iniziative rappresentano un’occasione per celebrare il mito di Diabolik, un personaggio iconico la cui nascita è legata a doppio filo alla storia di FERROVIE NORD. L’idea dell’editrice Angela Giussani era infatti quella di creare un fumetto per intrattenere i viaggiatori che dalle città e dai paesi della Lombardia arrivavano a Milano a bordo dei convogli. Come Regione Lombardia il nostro impegno costante è quello di rendere sempre più efficiente il sistema ferroviario locale attraverso un continuo miglioramento del sistema infrastrutturale e la fornitura di convogli moderni e sostenibili. Il tutto con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale Claudia Maria Terzi, (Infrastrutture e Opere pubbliche) presente all’iniziativa di Ferrovie Nord che celebra il mito di Diabolik con una mostra alla stazione Cadorna di Milano e con la pubblicazione di un fumetto speciale che vede il celebre personaggio, creato nel 1962 dall’editrice Angela Giussani, protagonista di una storia ambientata proprio nel famoso snodo ferroviario del capoluogo lombardo.