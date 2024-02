Assessore Tironi: “Parità di genere priorità per Regione Lombardia”

Febbraio 7, 2024

Milano, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “La parità di genere è una delle priorità di Regione Lombardia ed è un tema che abbraccia tutto il mondo del lavoro e non solo. Su questo fronte ci stiamo impegnando anche investendo delle risorse importanti. Per accompagnare tutte le nostre imprese e le nostre aziende lombarde nell’adesione alla certificazione della parità di genere abbiamo stanziato 10 milioni di euro. Le aziende che aderiranno saranno seguite anche da consulenti e professionisti per raggiungere l’obiettivo”. Così Simona Tironi, assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, intervenendo in occasione della seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, durante la quale sono state premiate le tredici aziende che hanno ottenuto la ‘certificazione di parità di genere’.

“L’obiettivo più importante è arrivare ad un cambiamento di passo: un cambiamento culturale importante – sottolinea Tironi – che permetta di mettere le donne nelle stesse condizioni e di avere le stesse opportunità e leve competitive che oggi hanno gli uomini all’interno del mondo del lavoro”.