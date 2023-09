Assolombarda: transizione digitale, firmato protocollo d’intesa con il Comune di Monza

Settembre 13, 2023

Milano: 13 set. (Adnkronos) – Il supporto alle strategie di cyber sicurezza, la valorizzazione dei dati e l’alfabetizzazione digitale sono questi gli ambiti di applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto da Assolombarda e dal Comune di Monza.

L’obiettivo è creare sinergie e modelli innovativi di cooperazione con gli stakeholder del territorio volti a favorire la transizione digitale in logica di Smart City.

“Con questo protocollo, Assolombarda vuole rispondere a due istanze strategiche per le nostre imprese e per il territorio: la transizione energetica e in particolare la sfida dell’innovazione digitale, fondamentale leva competitiva per il sistema economico sia a livello locale che nazionale – ha sottolineato Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda. L’iniziativa che ha al centro la cyber sicurezza e l’alfabetizzazione digitale, conferma l’importanza di una sempre più stringente sinergia pubblico-privato su questi temi che hanno ampie ricadute sul tessuto produttivo e su tutta la collettività”.

Per dare seguito al protocollo di intesa che avrà una durata triennale, Assolombarda metterà a disposizione il know how tecnico della propria struttura sul tema e promuoverà il coinvolgimento delle imprese associate che stanno affrontando la transizione digitale con successo. In particolare, porteranno valore all’operatività del protocollo le competenze e le esperienze sviluppate dalla Milano Smart City Alliance, il network di imprese innovative che ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra pubblico e privato attraverso progetti con impatti concreti per la crescita sostenibile e tecnologica del territorio. Dai servizi innovativi alla produzione di beni negli ambiti della transizione energetica, mobilità, rigenerazione urbana, infrastrutture e telecomunicazioni.

“Il potenziamento di servizi digitali per i cittadini e per le imprese rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per il Comune e per lo sviluppo innovativo della città – ha confermato il Sindaco Paolo Pilotto. “Stiamo investendo in cybersicurezza a tutela del patrimonio dei dati dei cittadini – ha aggiunto l’Assessore alla Transizione Digitale Carlo Abbà – Grazie ai finanziamenti del PNRR stiamo lavorando al trasferimento dei servizi digitali in ambiente cloud e allo sviluppo di infrastrutture innovative nell’ottica della semplificazione e di una vera e propria riforma digitale, che resta alla base delle nostre finalità”.