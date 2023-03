Assorologi: Marcello Borsetti è il nuovo presidente

Marzo 23, 2023

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Marcello Borsetti, direttore commerciale di Citizen Watch Italy, e già vicepresidente dell’associazione, è il nuovo presidente di Assorologi. Lo ha eletto il Consiglio direttivo nella seduta odierna, in sostituzione di Mario Peserico (Eberhard Italia) che lascia dopo 16 anni la presidenza e che resta in Consiglio con la delega alle relazioni internazionali. Elena Rusinenti (Rolex Italia) è confermata vicepresidente vicario, mentre Simone Binda (Binda Group) assume la vicepresidenza.

“È per me un onore rappresentare Assorologi che riunisce aziende e marchi importanti -ha dichiarato Borsetti all’atto della nomina- e ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia accordatami alla quale rispondo mettendo a disposizione tutto il mio impegno. Il compito che mi attende non è dei più facili: chi mi ha preceduto alla guida dell’Associazione ha sempre dato lustro e vigore alle iniziative intraprese. Sarà mio impegno dare continuità e ulteriore spinta alle attività riguardanti tematiche di assoluto rilievo per il nostro settore, quali l’approfondimento delle evoluzioni del mercato, la lotta alla contraffazione, il supporto e la promozione della scuola di orologeria oltre a promuovere la cultura e i valori che da sempre caratterizzano il mondo dell’orologio”.

Il mercato italiano degli orologi da polso nel 2022 vale complessivamente circa 2 miliardi di euro, con una crescita del 9% sul 2021, che porta il mercato a sfiorare il valore del 2019, l’anno pre Covid. Questa è la stima resa nota oggi da Assorologi in collaborazione con GfK Italia sulla base di un’analisi comparativa delle diverse fonti di informazione disponibili, tra cui l’indagine mensile realizzata da GfK per monitorare le vendite di orologi da parte dei punti di vendita (Retail Panel), la ricerca annuale che la stessa GfK realizza per conto dell’associazione sugli acquisti di orologi da polso da parte del consumatore italiano (Consumer panel), i dati relativi all’interscambio con l’estero forniti da Istat e dalla federazione dell’industria dell’orologeria svizzera.