Astensionismo: P. De Luca (Pd), ‘combatterlo recuperando rappresentatività’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Emergono a mio avviso due questioni di fondo dai dati pubblicati dal Corriere.it sull’astensionismo: una politica e una pratica. Dal punto di vista politico, si impone il bisogno di recuperare soprattutto la rappresentatività degli eletti e il rapporto con i cittadini sui territori, anche con l’elezione diretta dei parlamentari, eliminando le liste bloccate. Si tratta di un tema per il quale ci stiamo battendo da tempo e su cui ho presentato un’apposita proposta legislativa”. Così, in una nota, Piero De Luca, deputato del Partito Democratico.

“Sul versante pratico, come emerge dalla ricerca di Vis Factor, occorre di sicuro affrontare criticità anche di carattere logistico per rendere più semplice ed immediato il voto. Anzitutto ragionando sull’aumento del numero di seggi per rafforzare il concetto di prossimità, poi approfondendo con serietà il tema del voto attraverso strumenti digitali, anche in presenza nel caso, che potrebbe diventare, se regolato in modo rigoroso, uno strumento utile per rendere più immediato l’esito elettorale e combattere l’astensionismo, avvicinando fasce di popolazione alle urne”, conclude l’esponente dem.